На фасаде театра в Новосибирске разместили гигантские георгиевские ленты

Вадим Карасев

На фасаде Новосибирского академического театра оперы и балета разместили огромные георгиевские ленты в честь Дня Победы. НОВАТ также отметил 9 Мая онлайн-концертом.

В рамках концерта зрителей поздравили звезды, творческие руководители и ветераны театра. Находясь дома, они исполнили любимые песни военных лет, песни-воспоминания и прочитали стихи о войне. "Наш театр - Театр Победы - чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить", - отметил главный режиссер НОВАТ Вячеслав Стародубцев.

Кроме того, фасад здания театра украсили георгиевской лентой, а утром над центральной площадью Новосибирска состоялся авиапарад в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Для театра этот день особенный, поскольку в 1945 году через несколько дней после Победы, 12 мая, в городе открылся Государственный театр.