Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».

По словам директора офиса продаж «БКС Брокер», самый простой способ вложить деньги — открыть банковский вклад и получить проценты. Главным при выборе банка должно стать его участие в системе страхования вкладов, что гарантирует клиенту выплату до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства организации. С точки зрения доходности, самым выгодным станет рублевый вклад, поскольку средняя ставка по нему сейчас составляет 5,43 процента.

Второй способ вложить деньги — приобрести недвижимость. В условиях кризиса правительство предложило россиянам субсидированную ипотеку под 6,5 процента, до этого средняя ставка составляла около 9 процентов. Мера, которая будет действовать до ноября, призвана поддерживать застройщиков, потому приобрести жилье на льготных условиях можно только в новостройках.

Как подчеркнул эксперт, о покупке квартиры стоит задуматься тем, кто имеет нужную сумму (первый ипотечный взнос должен составлять не менее 20 процентов) и финансовую подушку на два-три взноса. В случае если квартира рассматривается для аренды или перепродажи, важно угадать с ее окупаемостью: большим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры в близких к центру или больших спальных районах. Так, отметил Абрамов, средняя однокомнатная квартира за семь-десять миллионов рублей будет приносить 5-6 процентов дохода при сдаче ее за 30-40 тысяч рублей в месяц.

Третий способ «нажиться» в кризис — заработать на разнице курсов валюты. По словам эксперта, покупать и продавать ее в банках и обменных пунктах невыгодно, лучше делать это на бирже, открыв брокерский счет в банке или лицензированной компании. Лучшим временем для закупки валюты станут «спокойные периоды без резких колебаний курса».

Четвертый способ, названный Абрамовым, — завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий оформить налоговый вычет в размере 13 процентов от внесенных средств либо не платить налоги с дохода от ценных бумаг. Второй вариант подойдет активным инвесторам, разбирающимся в предложениях фондового рынка.

Пятый способ заработать в кризис — заняться торговлей на фондовом рынке. Новичкам советуют начинать с покупки надежных ценных бумаг, к примеру, облигаций федерального займа или привилегированных акций компаний.

Людям, у которых нет денег для вложения, посоветовали пересмотреть модель финансового положения: отказаться от интернет-шопинга, сократить потребление до предметов первой необходимости, отменить ненужные подписки и оформить налоговые вычеты.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее наживаться на обвале курса рубля, увеличив число операций на валютном рынке. По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), за первые три месяца 2020 года российские форекс-дилеры заключили 724 тысячи сделок с общим оборотом в 1,6 триллиона рублей против 430 тысяч сделок с оборотом в 1,3 триллиона рублей в четвертом квартале 2019-го.