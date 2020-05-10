Названы сроки, когда откроют магазины одежды в России

Вадим Карасев

Некоторые магазины, продающие одежду и обувь, смогут возобновить работу уже на первом этапе снятия ограничений. Об этом в интервью, опубликованном на официальном портале стопкоронавирус.рф, поделилась руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Откроются на первом этапе снятия ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции в России, небольшие магазины одежды и обуви. Одним из условий является то, чтобы площадь магазина не превышала 400 квадратных метров.

Помимо магазинов станет возможным и открытие ряда предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. К этой категории можно отнести салоны красоты, ателье, организации, оказывающие бытовые услуги, и непродовольственные магазины.

На втором этапе ослабят ограничения для дошкольных учреждений, но школы и институты смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничений.

Также на последнем этапе постепенно станет возможным открытие кинотеатров, музеев, выставок. Но по мнению Татьяны Руженцовой, гастроли звезд в этом году летом вряд ли состоятся и будут перенесены. Все будет зависеть от динамики заболеваемости. В случае ухудшения ситуации с COVID-19 ранее введенные ограничительные меры могут вернуться на любом этапе.

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