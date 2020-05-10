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Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Нефтяной конкурент России пошел на крайние мерыФото: Ints Kalnins / Reuters

Пенсионный фонд Норвегии, крупнейший государственный фонд в мире объемом более триллиона долларов, впервые в истории вынужден будет продавать активы, сообщает Bloomberg.

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.

Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов, в этом он похож на российский Фонд национального благосостояния (ФНБ). Скандинавское королевство является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире и одним из главных конкурентов России на важнейшем для нее европейском рынке.

Из расчета на каждого норвежца в фонде находится 190 тысяч долларов. Организации принадлежат около полутора процентов всех акций в мире. В начале апреля она понесла убытки в размере 113 миллиардов долларов из-за обрушения стоимости акций.

Председатель ЦБ Норвегии Ойстен Олсен подчеркнул, что фонд имеет право на продажу активов, и никаких проблем с этим не ожидается. Предполагается, что первым делом организация начнет избавляться от облигаций. Какая сумма потребуется, неизвестно, но дефицит бюджета Норвегии в 2020 году оценивают в 20 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что норвежскую нефть на фоне ценового конфликта с Россией начала покупать Белоруссия. В свою очередь, Норвегия согласилась с июня снизить добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддержать усилия ОПЕК+ по сокращению добычи и стабилизации нефтяного рынка.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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