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«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту протеста

«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту протеста

Сербия направила ноту протеста европейскому комиссару по инновациям, исследованиям, образованию, культуре и делам молодежи Марии Габриел в связи с публикацией в интернет-презентации Евросоюза информации о том, что ученый Никола Тесла был хорватом. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире сербского телеканала «Пинк».

«Я неоднократно повторял, что если бы Никола Тесла жил в Югославии (во время Второй мировой войны), то закончил бы в концлагере Ясеновац», — добавил Дачич.

На странице образовательного раздела сайта ЕС, где дети могут узнать интересные факты о странах-членах, в презентации, посвященной Хорватии, говорится, что «Никола Тесла был известным хорватским ученым», одним из первых открывшим рентгеновское излучение.

Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич также заявил, что надеется на то, что институты ЕС извинятся перед сербской общественностью, и эта «неуместная ошибка будет незамедлительно исправлена».

Напомним, что отцом всемирно известного гения был православный священник Милутин Тесла. Мать ученого Георгина (Джука) была дочерью священника. Свидетельство о крещении Николы Теслы написано сербской кириллицей. В родном селе Теслы Смилян (близ хорватского города Госпич) и его окрестностях хорватские фашисты в 1941—1945 гг. убили 559 сербов.

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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