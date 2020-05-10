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Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали

Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали
Канье Уэст презентовал в Сети новую модель кроссовок Yeezy 451, которую пользователи Твиттера высмеяли за странный дизайн, сообщает Input.
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YEEZY 451 SAMPLE YEEZY 450 COMING SOON

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Новинка должна была появиться в магазинах еще в 2019 году, однако запуск откладывается, и точную дату релиза представители марки пока так и не назвали: обошлись туманным Coming soon (скоро выйдет - Прим.ред.). Зато выложили прототип в официальном аккаунте марки.


ждут и другую новинку, обещанную Уэстом: модель Yeezy Foam Runner из пенистого полимера. Ее также вовсю критиковали, сравнивая с кроксами.

Кроссовки от Канье, несмотря на достаточно высокий ценник, пользуются большой популярностью. За отдельными моделями охотятся коллекционеры, а право на покупку новых релизов обычно разыгрывается среди желающих.

# В мире
По материалам: ria.ru

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