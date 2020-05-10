Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали

Алексей Вольцев

Канье Уэст презентовал в Сети новую модель кроссовок Yeezy 451, которую пользователи Твиттера высмеяли за странный дизайн, сообщает Input.

Новинка должна была появиться в магазинах еще в 2019 году, однако запуск откладывается, и точную дату релиза представители марки пока так и не назвали: обошлись туманным Coming soon (скоро выйдет - Прим.ред.). Зато выложили прототип в официальном аккаунте марки.

ждут и другую новинку, обещанную Уэстом: модель Yeezy Foam Runner из пенистого полимера. Ее также вовсю критиковали, сравнивая с кроксами.

Кроссовки от Канье, несмотря на достаточно высокий ценник, пользуются большой популярностью. За отдельными моделями охотятся коллекционеры, а право на покупку новых релизов обычно разыгрывается среди желающих.