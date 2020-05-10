Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта судится из-за спекуляций снимками с места крушения

Алексей Вольцев

В январе этого года знаменитый баскетболист погиб вместе с дочерью Джианной в авиакатастрофе. Несчастный случай произошел в Калифорнии, на момент гибели Брайанту был 41 год.

Ванесса Брайант, прожившая вместе со спортсменом 19 лет, тяжело переживает утрату. Женщина в один момент лишилась двоих близких людей, а на руках у нее осталось трое детей от Коби — самой младшей было около семи месяцев.

Не дает возможности смириться с потерей Ванессе и пресса, которая продолжает публиковать снимки с места трагедии. По словам супруги Брайанта, она просила шефа полиции, который занимался расследованием, не распространять страшные кадры. Однако служитель закона не стал следовать обещанию, данному безутешной женщине. Так, фотографии обломков вертолета, из под которых извлекают тела мужа и дочери Ванессы получили широкую огласку. Теперь супруга спортсмена планирует добиться справедливости через суд.

«Эти снимки стали испытанием для Ванессы Брайант, вызвали эмоциональные переживания и душевные страдания. Когда семья страдает от потери близких, они имеют право ожидать, что к ним будут относиться с достоинством и уважением. Представители правопорядка в этом случае предали это священное доверие», — заявляют адвокаты жены баскетболиста.

Правозащитники уверяют: сотрудники полиции специально снимали все происходящее на телефоны, чтобы использовать это в личных целях. Говорят, что один мужчина даже показывал сделанные на месте катастрофы кадры в баре, чтобы привлечь внимание женщин.

Напомним, что вместе с Коби и Джианной на борту вертолета было еще шестеро человек — выжить при крушении не удалось никому. Причиной аварии послужили негативные погодные условия — в тот день небо застилал густой туман и плотный слой облаков. Экипаж и сам спортсмен знали о том, что полет может быть опасным, однако решили рискнуть, и это стало роковой ошибкой.

Они взяли курс на север, по направлению к центру Лос-Анджелеса, на скорости 275 километров в час. Плохая видимость не давала пилоту возможности повернуть в необходимом месте. В итоге он пошел на опасный трюк, но не справился с управлением.

Фото: Legion-Media