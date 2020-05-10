Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

Лидия Мартынова

Актриса, родившаяся в украинском Бердянске, проделала непростой путь, чтобы достичь мировой популярности. Сейчас Ольга проживает на собственной вилле в Великобритании, но по-прежнему верна традициям и воспитанию, которые заложены в ней с детских лет.

40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая. В своем посте она обратилась и к англичанам, и к жителям бывшего СССР.

«Счастливого Дня Победы в Европе. А для наших — с завтрашним Днем Победы!» — написала артистка, разместив в социальной сети фотографию сына, разрисовывающего красными звездами танк из картона.

Слова звезды пришлось не по вкусу землякам Куриленко. Многие стали уточнять у нее, кого именно она считает за «наших» и почему не упоминает отдельно страну, в которой родилась.

Словом, на девушку Бонда обрушился целый поток критики. Причем некоторые даже предпочли отписаться от артистки.

Но актриса не стала молчать. Она отметила, что сделала тест ДНК, который показал, что в ней нет украинской крови. Так, Куриленко считает себя славянкой с русскими, белорусскими и польскими корнями.

Затем звезда пристыдила недоброжелателей за их ненависть и злобу, которые совершенно не красят людей. «Негативные чувства не дают спокойствия, а значит противоречат счастью. Это сжигает лишь тех, кто испытывает эти эмоции, а не тех, на кого они направлены», — заявила Ольга.

Напомним, что не так давно Куриленко переболела коронавирусом. Медики не стали госпитализировать звезду. Врачи посоветовали ей самоизолироваться и принимать парацетамол, чтобы понизить температуру. «В первую неделю мне было очень плохо. Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала: 12 часов за ночь и потом еще часа три-четыре днем. Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. На второй неделе температура полностью ушла, и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет», — рассказывала ранее актриса.

Карантин Ольга провела вместе с сыном и няней, у которых не было выявлено симптомов опасного заболевания. Сейчас звезда чувствует себя хорошо и наслаждается общением с родными: к актрисе приехала мама, которая долго не навещала звездную дочь.

Фото: Legion-Media, Instagram