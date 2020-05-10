Омбудсмен Кузнецова поздравила россиян с Днем Победы
Сегодня, 08:49 Вадим Карасев
Фото: http://kremlin.ru
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Несмотря на самоизоляцию и другие трудности, несмотря ни на что, мы вместе дышим радостью этого Великого Дня! С Днем Великой Победы! Поздравляю всех, дорогие мои!" - написала Кузнецова в Facebook.
Омбудсмен также поведала о своем дедушке Фадееве Николае Ивановиче, который в 17 лет ушел добровольцем на фронт и стал связистом. По ее воспоминаниям, "он нечасто рассказывал о войне, чаще пел военные песни".
По материалам: uposters.ru