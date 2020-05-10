Омбудсмен Кузнецова поздравила россиян с Днем Победы

Вадим Карасев

Фото: http://kremlin.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Несмотря на самоизоляцию и другие трудности, несмотря ни на что, мы вместе дышим радостью этого Великого Дня! С Днем Великой Победы! Поздравляю всех, дорогие мои!" - написала Кузнецова в Facebook.

Омбудсмен также поведала о своем дедушке Фадееве Николае Ивановиче, который в 17 лет ушел добровольцем на фронт и стал связистом. По ее воспоминаниям, "он нечасто рассказывал о войне, чаще пел военные песни".



