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Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.

"Снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию", - сказал депутат.

# Россия
По материалам: ria.ru

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