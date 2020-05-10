Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 мая

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 мая превысило 4 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 024 737 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 85,9 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 279 311 пациентов, более 1,37 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,3 миллиона человек), Испания (223,5 тысячи), Италия (218,2 тысячи) и Великобритания (216,5 тысячи). Россия находится на пятом месте по числу инфицированных (198 676).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 78 794 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки зафиксировано 10 817 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии более 31 тысячи человек выздоровели, 1827 пациентов умерли.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.