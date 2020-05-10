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Парикмахеры на грани банкротства обратились за помощью к бизнес-омбудсмену

Парикмахеры на грани банкротства обратились за помощью к бизнес-омбудсмену

Накануне, 8 мая состоялось онлайн-совещание представителей бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В ходе общения предприниматели попросили Титова донести до правительства информацию о том бедственном положении, в котором они оказались.

Предприниматели пожаловались Титову на то, что обещанная государством в условиях ограничительных мер поддержка оказалась для них фактической недоступной. Условия для получения финансовой помощи стали непреодолимым препятствием. Напоминаем, что бьюти-индустрия включена в перечень бизнес-отраслей, пострадавших от эпидемии коронавируса. Но на деле помощи владельцы парикмахерских, маникюрных салонов и салонов красоты так и не получили.

Так, одним из условий для получение господдержки является отсутствие налоговой задолженности свыше 3 тыс руб. В реальности у многих предпринимателей эта задолженность в разы превышает указанный лимит. И даже в случае получения поддержки выплаченная из этой суммы заработная плата облагается НДФЛ.

Кредитные каникулы также не облегчили положение представителей индустрии красоты. Многие брали кредиты на построение бизнеса, оформляя их как физлица. Это не позволяет рассчитывать на реструктуризацию. Взяв сегодня беспроцентный кредит, работодатель обязан учитывать социальные взносы, что также не изменит ситуацию.

Отдельно упоминался на совещании вопрос аренды. В условиях, когда владельцы парикмахерских и салонов красоты не могут оплачивать найм, арендодатели редко соглашаются идти навстречу, стремясь пересдать помещения более платежеспособным клиентам.

Напоминаем, что из-за введенных властями ограничений салоны красоты и парикмахерские не работают в большинстве регионов России. Предприниматели несут огромные убытки и не могут добиться помощи от государства. Они обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой передать правительству просьбу о снижении ставки страховых взносов до 15%, пересмотру условий кредитных каникул и рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, их не устраивает требование принимать каждого клиента в отдельном зале и в защитном костюме.

Борис Титов предложил представителям бьюти-индустрии оформить пакет предложений и пообещал передать его в Роспотребнадзор и во все ведомства, ответственные за обеспечение господдержки в период эпидемии коронавируса.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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