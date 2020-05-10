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Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян

Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян

После серии нападений на корабли в Экваториальной Гвинее трое россиян попали в плен к пиратам, еще двое ранены и доставлены в госпиталь. Инциденты произошли в портах Малабо и Луба в Экваториальной Гвинее.

Посольство России в Камеруне сообщило, что пираты до сих пор не вышли на связь и не выдвинули никаких требований. Нападения произошли в ночь на 9 мая: на судне Rio Mitong произошла перестрелка, преступники взяли одного заложника, а на корабле Djibloho были похищены два человека.

В ситуации поставлены в известность власти Гвинеи и представители компании-судовладельца. Дипломаты остаются в постоянном контакте с компетентными органами.

Предыдущее подобное нападение произошло во второй половине апреля. Тогда трое российских граждан попали в плен к пиратам в ходе атаки на контейнеровоз Tommi Ritscher.

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По материалам: uposters.ru

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