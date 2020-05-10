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Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина

Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантинаTwitter / MPSHackney

Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина на территории столицы Великобритании. Как сообщает Metro, введенными властями мерами многие местные жители пренебрегают из-за хорошей погоды.

«К сожалению, мы безуспешно боремся в этой войне в парках. Буквально сотни людей сидят, едят пиццу и пьют вино или пиво. Как всегда, огромное спасибо тем, кто соблюдает правила», — говорится в сообщении полиции лондонского боро Хакни.

Как отмечает издание, люди стали активно выходить на улицу, несмотря на предупреждения о том, что рост числа случаев заражения коронавирусом может увеличиться, если не соблюдать социальную дистанцию. Однако в Metro также добавили, что недавно власти страны рассказали о возможном снятии запрета на уличные занятия спортом и пикники в парках уже со следующей недели.

Ранее эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт рассказал, что нулевой случай коронавируса в Великобритании мог быть зафиксирован еще в январе. Если данные подтвердятся, то это произошло за два месяца до первого пациента с коронавирусом в текущей статистике страны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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