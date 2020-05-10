Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Половина российских сайтов оказалась под угрозой захвата хакерами

Половина российских сайтов оказалась под угрозой захвата хакерамиФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Чуть более половины российских сайтов находится под угрозой захвата из-за активизации атак хакеров на ресурсы, работающие на бесплатной системе WordPress. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Лабораторию Касперского», число кибернападений с начала 2020 года выросло в два раза.

WordPress — система управления содержимым сайта, которая распространяется как свободное программное обеспечение, на нем работает 51 процент сайтов в зоне ru. Получив контроль над ресурсом, преступники могут разместить на нем вредоносные программы, проводить DDoS- или фишинговые атаки.

По словам специалистов «Касперского», в этом году около 730 тысяч пользователей российских сайтов под WordPress столкнулись с вредоносным софтом. При атаках хакеры используют набор уже известных уязвимостей. В некоторых случаях злоумышленники оставляют за собой возможность управлять сайтом.

Директор центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC «Ростелекома» Владимир Дрюков подчеркнул, что фишинговые письма в таком случае опасны тем, что содержат ссылку на легитимный веб-ресурс, но захваченный хакерами, поэтому средства защиты не предупредят об опасности.

В 2018 году исследователи безопасности из компании Defiant обнаружили вредоносное ПО BabaYaga, предназначенное для взлома сайтов на базе WordPress. По данным экспертов, за разработкой стояли русскоязычные хакеры.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании над нацизмом
Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании
Половина российских сайтов оказалась под угрозой захвата хакерами
Половина российских сайтов оказалась под угрозой захвата хакерами
Как сложилась судьба детей-актеров из известных советских и российских фильмов
Как сложилась судьба детей-актеров из известных советских и
Пожарный рассказал о самом сложном моменте при возгорании больницы в Москве
Пожарный рассказал о самом сложном моменте при возгорании больницы в
Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали
Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали
Почему нельзя считать деньги после захода солнца, и еще 7 вещей, которые нужно делать до заката
Почему нельзя считать деньги после захода солнца, и еще 7 вещей,
Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы
Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы
На фасаде театра в Новосибирске разместили гигантские георгиевские ленты
На фасаде театра в Новосибирске разместили гигантские георгиевские
Украинский поэт: 75 лет спустя фашист снова входит в украинскую хату
Украинский поэт: 75 лет спустя фашист снова входит в украинскую хату
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии
Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии
Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok, где танцует под трек Дрейка
Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok, где танцует под трек Дрейка

Топ на сегодня

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая

Еще по теме

Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских карт
Разведка США рассказала об опасности софта «Лаборатории Касперского»
Целью хакерской атаки на Cisco назвали сайты рунета
ЦРУ маскировало свои вирусы под продукцию «Лаборатории Касперского», — WikiLeaks