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Пожарный рассказал о самом сложном моменте при возгорании больницы в Москве

Пожарный рассказал о самом сложном моменте при возгорании больницы в МосквеФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пожарный, принимавший участие в ликвидации возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, раскрыл подробности происшествия, пишет ТАСС.

По его словам, пожарные и врачи сумели не допустить большого количества жертв при возгорании больницы, где лечатся зараженные коронавирусом пациенты. Самым сложным моментом оказалось спасти нетранспортабельных людей, которые были подключены к аппаратам Искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Отключать аппараты было нельзя, от аккумулятора они могли бы работать считанные минуты», — сказал он.

Чтобы пациенты не задохнулись, пожарные открыли окна и загерметизировали двери. Прибывшие медики отключили пациентов от аппаратов ИВЛ, подключив их к мешку Амбу для ручной вентиляции легких.

Собеседник издания отметил, что пожары такого плана страшны тем, что люди не могут спастись сами. Больше всего от огня пострадала палата, где начался пожар.

Пожар в лечебном здании Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого произошел вечером в субботу, 9 мая. Возгорание началось в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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