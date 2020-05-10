Правительственный пенсионный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за падения цен на нефть

Вадим Карасев

Глобальный правительственный пенсионный фонд Норвегии решил продать часть активов для покрытия дефицита бюджета страны, передает Bloomberg.

На текущий момент бюджету недостает 201 млрд крон (около $20 млрд). Такая "дыра" появилась в связи с падением цен на нефть и ограничениями из-за коронавируса. В 5-миллионной Норвегии выявлено более 8 тысяч случаев COVID-19, скончались 218 человек.

Глобальный правительственный пенсионный фонд основан в 1990 году. Он наполняется за счет сверхдоходов от продажи нефти и считается крупнейшим в мире — совокупная стоимость активов оценивается в $1 трлн.

Ранее стало известно, что Норвегия согласилась сократить нефтедобычу впервые с 2002 года. К этому шагу страну подтолкнуло падение глобального спроса на углеводороды в связи с пандемией коронавируса.