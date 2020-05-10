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Правительственный пенсионный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за падения цен на нефть

Правительственный пенсионный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за падения цен на нефть

Глобальный правительственный пенсионный фонд Норвегии решил продать часть активов для покрытия дефицита бюджета страны, передает Bloomberg.

На текущий момент бюджету недостает 201 млрд крон (около $20 млрд). Такая "дыра" появилась в связи с падением цен на нефть и ограничениями из-за коронавируса. В 5-миллионной Норвегии выявлено более 8 тысяч случаев COVID-19, скончались 218 человек.

Глобальный правительственный пенсионный фонд основан в 1990 году. Он наполняется за счет сверхдоходов от продажи нефти и считается крупнейшим в мире — совокупная стоимость активов оценивается в $1 трлн.

Ранее стало известно, что Норвегия согласилась сократить нефтедобычу впервые с 2002 года. К этому шагу страну подтолкнуло падение глобального спроса на углеводороды в связи с пандемией коронавируса.

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По материалам: uposters.ru

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