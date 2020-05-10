Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии

Влада Некрасова

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов утвердил меры поддержки для системообразующих организаций, пострадавших на фоне пандемии коронавируса, документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Уточняется, что для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии и правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.