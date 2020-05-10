Представитель ВОЗ в России заявила о плато по коронавирусу

Вадим Карасев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью изданию Bloomberg оценила статистику по распространению новой коронавирусной инфекции в России. По мнению Вуйнович, можно говорить о том, что страна вышла на плато.

Как заявила Мелита Вуйнович, цифры говорят о том, что случаи заражения COVID-19 "продолжают наблюдаться", но их прирост стабилизировался, что позволяет предположить выход России на плато по коронавирусу. Слова представителя ВОЗ цитирует ТАСС.

Напоминаем, что на 10 мая в России зарегистрировано 209 688 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За последние сутки прирост составил 11 012 человек.

Ранее портал Южный Федеральный писал о том, что ВОЗ назвала условия, при которых начнут ослаблять ограничительные меры в России.

Читайте также: КНР не допустила ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса