Прогулка возле дома: Кира Найтли с мужем Джейсоном Райтоном попали в объективы папарацци

Вадим Карасев

В последние годы 35-летняя Кира Найтли довольно редко появляется на светских мероприятиях, да и в объективы папарацци актриса попадает нечасто, однако сегодня днем британским репортерам повезло — они запечатлели актрису во время прогулки с мужем Джеймсом Райтоном.

Во время непродолжительного променада возле дома супруги успели пообщаться с соседями, конечно же, соблюдая дистанцию, а после снова самоизолировались в своем доме.





Джеймс Райтон и Кира Найтли

Найтли и Райтон, напомним, начали встречаться в 2011 году, а спустя два года сыграли свадьбу. Еще спустя два года у знаменитостей родилась дочь Эди, а в августе 2019 года супруги стали родителями второй раз — на свет появилась малышка Делайла.

Еще до рождения второго ребенка актриса признавалась, что время после родов — трудный период. Сейчас же у Найтли забот прибавилось.

Я признаю, что недостаток сна, гормональные изменения в организме, перемены в отношениях с партнером — все это заставляет чувствовать, что каждый день ты терпишь неудачу. Просто делаю то, что могу, но получается нелегко... Зато теперь я хорошо понимаю себя, чего не было в юности,

— поделилась в одном из своих интервью звезда.