Путин о национальной идее россиян: Патриотизм, но не затхлый

Влада Некрасова

Российский президент Владимир Путин рассказал о своем понимании национальной идеи.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства, отвечая на вопрос о том, что в чём заключается российская национальная идея, сказал:

«Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым».

По мнению Путина, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и её движению вперёд.

«Это совсем не значит, что нужно всё время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», — подчеркнул Путин.

ИА Newstes дополняет, что в 2018 году во время своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сказал, что патриотизм в самом благородном смысле этого слова должен быть основой укрепления государства.