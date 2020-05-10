Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней

Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней

Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней
Владимир Путин 11 мая проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце апреля российский президент выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил кабинету министров, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета выработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничительных мер.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Польше обнаружен памятник, где красноармейцев приравняли к фашистам
В Польше обнаружен памятник, где красноармейцев приравняли к фашистам
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии
Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
15 кумиров молодежи: кто такие Катя Кищук, Моргенштерн, Instasamka и почему подростки сходят с ума по их музыке
15 кумиров молодежи: кто такие Катя Кищук, Моргенштерн, Instasamka и
СМИ узнали о переживаниях Трампа из-за новой вспышки COVID перед выборами
СМИ узнали о переживаниях Трампа из-за новой вспышки COVID перед
Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней
Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней
Сайты проекта "Бессмертный полк" подверглись атакам зарубежных хакеров
Сайты проекта "Бессмертный полк" подверглись атакам зарубежных хакеров
Роспотребнадзор назвал условия возобновления киносъемок
Роспотребнадзор назвал условия возобновления киносъемок
Украинская полиция начала перепись евреев
Украинская полиция начала перепись евреев
Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса
Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса
Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина
Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина

Топ на сегодня

Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

Еще по теме

Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин в пятницу проведет совещание с резидентами ТОРов