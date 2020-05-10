Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней

Анастасия Иванова

Владимир Путин 11 мая проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце апреля российский президент выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил кабинету министров, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета выработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничительных мер.