Путин рассказал о национальной идее в России

Анастасия Иванова

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.

"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть", — заявил глава государства в интервью передаче " Москва. Кремль. Путин ", отвечая на вопрос ведущего.

Однако, как отметил президент, патриотизм "не должен быть квасным, затхлым и кислым".

"Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое", — добавил Путин.

Кроме того, по словам президента, нужно смотреть "в не менее героическое и успешное будущее".