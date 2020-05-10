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Путин рассказал о национальной идее в России

Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.

"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть", — заявил глава государства в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос ведущего.

Однако, как отметил президент, патриотизм "не должен быть квасным, затхлым и кислым".


"Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое", — добавил Путин.


Кроме того, по словам президента, нужно смотреть "в не менее героическое и успешное будущее".

# Политика
По материалам: ria.ru

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