Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

Влада Некрасова

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.





"Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами", - говорится в обращении.

Как отметил глава государства, уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что российская армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечить суверенитет и национальные интересы страны, безопасность и мирную жизнь граждан.