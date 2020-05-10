Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

11 мая — праздничный день и последний из череды нерабочих дней, которые были объявлены Путиным в конце марта, затем были продлены на весь апрель и также охватили промежуток между праздничными майскими днями. Решений о том, смогут ли россияне выйти на работу с 12 мая, пока не принималось.