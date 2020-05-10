Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы

Влада Некрасова

Те, кто 20 лет назад финансировал терроризм на Северном Кавказе, хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на то, чтобы реализовать этот план, считает президент РФ Владимир Путин.

"Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри. Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, какую цель преследовала поддержка терроризма и сепаратизма на территории России из-за рубежа.