Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней

Анастасия Иванова

Владимир Путин в понедельник проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В конце апреля глава государства выступил с обращением к россиянам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно, а также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.