Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней

Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней

Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник проведет совещание, на котором планируют рассмотреть вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В конце апреля глава государства выступил с обращением к россиянам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно, а также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого дома
Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от Пулитцера
Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту протеста
«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту
Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян
Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян
Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании
Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании
Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести загородной жизни
Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести
Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными
Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Байкеры в форме фашистов устроили провокацию у дипмиссии России в Вильнюсе
Байкеры в форме фашистов устроили провокацию у дипмиссии России

Топ на сегодня

Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие ворота не лезет»
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы

Еще по теме

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу
Поэтапный выход из режима ограничений обсудят на совещании у Путина 6 мая