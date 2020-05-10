Рейс из Каракаса с 79 гражданами России и ближнего зарубежья сел в Москве

Алексей Вольцев

Самолет с 79 гражданами России и ближнего зарубежья, застрявшими в Венесуэле и на Ямайке из-за пандемии коронавируса, прибыл в Москву, все пассажиры чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в компании "Герофарм".

"Герофарм" - единственный поставщик инсулина в Венесуэлу. При отправке очередной партии препарата в республику компания зафрахтовала пассажирский самолет, чтобы на обратном пути вывезти из Венесуэлы россиян, заблокированных в стране в связи с пандемией COVID-19 и прекращением регулярного пассажирского авиасообщения.