Режиссер Энди Сёркис намекнул, что новый «Бэтмен» будет мрачнее предыдущих версий

Алексей Вольцев

Энди Сёркис рассказал о своём видении Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза и намекнул на то, каким будет тон фильма.По словам Сёркиса, можно спокойно заявить, что новая версия истории Тёмного рыцаря будет несколько мрачнее предыдущих. Такой поворот не удивляет, учитывая, что в основу ленты, похоже, ляжет история «Долгий Хэллоуин», где Бэтмен преследует киллера.Он добавил, что сама история во многом завязана на эмоциональной связи между Брюсом и его дворецким Альфредом. Причём Сёркис старается не повторять того, чего достигли предыдущие актёры, воплотившие этот образ на экране.Так, Сёркису очень нравится версия персонажа Майкла Кейна, однако он сам не смог бы создать похожий вариант героя. С его точки зрения, данная роль напоминает о работе с Шекспиром, поскольку актёры находят собственную интерпретацию его персонажей, много раз сыгранных до этого.Напоследок режиссер отметил, что, когда съёмки остановили из-за коронавируса, он успел снять ровно половину своей части. И, по его мнению, «фильм должен выйти прекрасный».Премьера нового «Бэтмена» состоится в октябре 2021 года.