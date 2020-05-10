Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает положительных результатов работы Саакашвили на новой должности в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", – сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что в период президентства в Грузии Саакашвили смог преодолеть коррупцию и провести реформу таможни.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь – реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, в частности, в вопросах дерегуляции бизнеса и реформы таможни.

сообщило, что Грузия отозвала посла из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили.