Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", – сказал украинский лидер.
Зеленский считает, что в период президентства в Грузии Саакашвили смог преодолеть коррупцию и провести реформу таможни.
"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь – реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", – сказал Зеленский.
Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, в частности, в вопросах дерегуляции бизнеса и реформы таможни.
сообщило, что Грузия отозвала посла из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили.