Родион Нахапетов: «Пиротехник успел выключить газ, чтобы я не сгорел живьем»

Алексей Вольцев

Бывший супруг Веры Глаголевой недавно зарегистрировался в социальных сетях и теперь с удовольствием общается с публикой, рассказывая о семье, творчестве и своем богатом кинематографическом опыте. Так, вчера артист в прямом эфире вспомнил, как чуть не лишился жизни на площадке.

Общение с поклонниками Родион Рафаилович начал с поздравлений с Днем Победы. Для него это особый праздник: он родился за год до немецкой капитуляции, зимой 1944 года — во время бомбежки.

Мать актера состояла в подпольной организации «Родина» и помогала советским солдатам отражать атаки немцев, а о беременности узнала, будучи на задании, но решила оставить ребенка, несмотря на риск.

Нахапетов говорит, что с удовольствием перечитывает ее дневники, которые позже превратились в книгу. А последние несколько лет он хочет снять фильм, основанный на ее записках. При этом актер признается: сейчас жалеет, что мало разговаривал с мамой о том времени и о предках.

Артист считает, что знания о войне сильно пригодились ему во время съемок культовой картины «Торпедоносцы», вышедшей на экраны в 1983 году — там он сыграл старшего лейтенанта Александра Белоброва. Во время работы над полным метром произошел и опасный случай, который мог стоить актеру жизни.

«Декорациями служили настоящие самолеты, которые стояли на высоте и во время репетиций я забрался на один из них и сел в кабине. В это время объявили обед, все ушли, про меня забыли. А пиротехник решил проверить оборудование и включил все на полную мощность — я заорал. Только тогда он поднял голову и, увидев, что там горит артист, выключил газ, чтобы я не сгорел живьем», — вспоминает Нахапетов.

Дочерям Родион Рафаилович много раз рассказывал эту историю, и они до сих пор с замиранием сердца слушают об этом, ведь отец мог по нелепой случайности лишиться жизни.

Сейчас Нахапетов живет в Лос-Анджелесе, но очень переживает за будущее на своей родине: рассуждает о том, как коронавирус отразится на театре, кино и в целом на обществе. В США введена жесткая изоляция, поэтому у него есть возможность проводить с семьей много времени.

Фото: стоп-кадр из фильма «Торпедоносцы», стоп-кадр из программы телеканала «Спас»