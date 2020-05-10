Родителям подростков хотят предоставить информацию о вредных привычках детей

Анастасия Иванова

Родителям могут предоставить право на получение информации о вредных привычках своих детей после достижения ими старшего подросткового возраста. Такие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" планирует рассмотреть в первом чтении Госдума на одном из пленарных заседаний на следующей неделе.

Инициативу внесла группа парламентариев во главе с членом Совета Федерации Андреем Кутеповым.

Как отмечают авторы законопроекта, сегодня родители не имеют права на получение полной информации о здоровье ребёнка в возрасте от пятнадцати лет и старше или подростков, больных наркоманией, в возрасте от шестнадцати лет и старше. Таковы нормы действующей редакции статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В настоящее время указанная норма предусматривает порядок информирования пациентов о состоянии их здоровья. В частности, полностью дееспособные граждане могут получать информацию о состоянии своего здоровья лично от лечащего врача или других медработников, принимающих непосредственное участие в обследовании и лечении. Что касается несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте до 16 лет и недееспособных граждан, то информация о состоянии здоровья таких лиц предоставляется их законным представителям.

В пояснительной записке к проекту закона авторы приводят данные исследований Mail.RuGroup, которые подтверждают, что родители переоценивают влияние семьи в сложных для ребенка ситуациях.

Так, 87% законных представителей детей уверены, что в сложной ситуации дети обратятся за помощью и советом к родителям. С этим согласны лишь 48% подростков.

Современные подростки 15-17 лет, по данным социологических опросов и научной литературы, часто скрывают от родителей, что они столкнулись с какими-либо проблемами, начали раннюю половую жизнь, курить и употреблять алкогольные напитки, делают выводы авторы законопроекта.

В связи с этим парламентарии предлагают распространить право родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье их несовершеннолетних детей после достижения последними границы старшего подросткового возраста. Речь идет о предоставлении информации о состоянии здоровья подростков в возрасте 15 лет и старше и больных наркоманией в возрасте 16 лет и старше, не приобретших дееспособность в полном объеме, не только им самим, но и их родителям или иным законным представителям. От правительства на законопроект поступил положительный отзыв.

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