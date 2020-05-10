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Роспотребнадзор назвал условия возобновления киносъемок

Роспотребнадзор назвал условия возобновления киносъемокФото: Антон Денисов / РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что возобновление киносъемок в России зависит от эпидемиологической обстановки. Надзорный орган подготовил рекомендации для организации съемочного процесса, передает «Интерфакс».

Обязательным условием будет ежедневное измерение температуры сотрудников перед началом и в течение рабочей смены. В случае, если температура человека превышает норму, его необходимо отстранить от работы. Также в рекомендациях сказано, что за двое суток до начала съемок нужно проводить лабораторное обследование всех участников на новую коронавирусную инфекцию.

В числе условий также названо наличие антисептиков и дезинфицирующих салфеток на площадке и ношение масок (исключением стали те, кто находится непосредственно в кадре). Уточняется, что обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты должны организаторы съемок.

Кроме того, должны быть ограничены контакты между коллективами разных отделов, не связанных общими задачами. «Съемочный процесс должен быть организован таким образом, чтобы одновременно на площадке находилось минимальное количество людей», — указано в документе, подготовленном Роспотребнадзором с учетом предложений Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Также рекомендовано проводить ежедневную влажную уборку и размещать гримерные места на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. Роспотребнадзор призвал запретить прием пищи на рабочих местах и организовать питание по сменам.

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Выздоровели 34 306 человек, 1915 умерли.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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