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Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия признательна Туркменистану за гуманитарную помощь в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что руководство Туркменистана передало российской стороне гуманитарный груз весом около 1000 тонн - безвозмездная помощь представлена высококачественными туркменскими товарами, в том числе текстильной продукцией, строительными материалами, продовольствием.

"Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции.


Переданная Туркменистаном продукция будет направлена медицинским учреждениям, в первую очередь - задействованным в борьбе с распространением коронавируса, а также организациям, оказывающим социальную поддержку гражданам из группы риска по заражению COVID-19", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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