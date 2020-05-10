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Россия вступила в эпоху отрицательного роста

Россия вступила в эпоху отрицательного ростаФото: РИА Новости

Россия вступила в эпоху отрицательного роста экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

По словам главы регулятора, снижение ВВП по итогам второго квартала 2020 года может составить восемь процентов — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В целом данные опережающих индикаторов по итогам апреля согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во втором квартале на восемь процентов год к году», — отметила Набиуллина.

Ранее она неоднократно употребляла термин «отрицательный экономический рост» применительно к прогнозам спада ВВП России из-за коронавируса. Также она анонсировала возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. Снижение, по ее словам, может составить один процентный пункт. Сейчас ключевая ставка равняется 5,5 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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