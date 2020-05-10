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Россиян развлекут концертом лауреата «Грэмми» и снежным человеком

Россиян развлекут концертом лауреата «Грэмми» и снежным человекомФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Онлайн-кинотеатр Okko устроит прямую трансляцию праздничного концерта «Посвящение» от двукратного обладателя премии «Грэмми» Ильдара Абдразакова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трансляция, приуроченная ко Дню Победы, состоится 10 мая в 19:00 в рамках проекта «Искусство онлайн». Выступление Абдразакова пройдет в сопровождении джазового квинтета Игоря Бутмана.

Утром, в 10:00, Okko предлагает йогу для детей от 9 до 16 лет в программе «Фитнес против вируса». В 12:00 — кулинарную лекцию «Гриль» с шеф-поваром Максимом Красовским, который расскажет о рецептах блюд на гриле, кухне разных народов мира и профессиональных секретах.

Днем, в 14:00, зрителям рекомендуют классику военного кинематографа — фильм «Они сражались за Родину». Позже, в 16:00, — мультфильм «Эверест» о покорении девочкой Лу самой высокой точки мира. Героиня отправляется в экспедицию, пытаясь вернуть домой найденного в мегаполисе снежного человека.

Вечером, в 19:00, состоится трансляция концерта Абдразакова. В 21:00 — лекции о современном искусстве «Паша в квадрате» от руководителя арт-отдела петербургского музея «Эрарта» Павла Маркайтиса. В 22:00 онлайн-кинотеатр предлагает эксклюзивный просмотр фильма «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко, посвященного истории девочки, оказавшейся в тылу немецких оккупантов во время Великой Отечественной войны.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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