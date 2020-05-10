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Россиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернет

Россиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернетФото: Pixabay

Управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал агентству «Прайм», что делать россиянам при утечке персональных данных в интернет.

Он также раскрыл порядок действий при появлении такой проблемы. Так, необходимо одновременно предпринять сразу несколько действий: пожаловаться в контролирующие органы и сделать все, что возможно, для минимизации контролирующие органы, даже сменить паспорт.

Эксперт заявил, что спам-сообщения и многочисленные звонки с неизвестных номеров могут стать знаком того, что данные оказались в открытом доступе. Однако проверить наличие утечки можно и другим способом — набрать данные в поисковике и посмотреть результаты.

Косаков также рассказал о наличии сервисов по проверке безопасности данных, однако при выборе такой платформы необходимо быть очень осторожным. Такими сервисами могут оказаться мошенническими, которые под видом безопасной платформы могут являться сборщиками тех самых данных для продажи.

Ранее эксперты предупредили, что хакеры могут наблюдать за россиянами через камеру смартфона. Так, злоумышленники научились получать несанкционированный доступ к видеокамере и микрофону смартфона, а также к данным, которые содержатся в гаджете. Утечка информации со смартфона может произойти с помощью разных технологий и на разных уровнях доступа. Предотвратить угрозу можно благодаря антивирусному и антишпионскому программному обеспечению.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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