Россияне массово закупились спорттоварами на фоне самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Амит Шааль / РИА Новости

В России более чем вдвое выросли продажи товаров для спорта. Соответствующие данные представил оператор фискальных данных «Платформа ОФД», передает РИА Новости.

По сравнению с 2019 годом за период действия режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом, объем продаж увеличился на 133 процента, а число покупок — на 34 процента. Средний чек покупки спорттоваров вырос на 74 процента и составил 4929 рубля.

При этом отмечается, что средняя стоимость товаров, относящихся к электронике, составила 6698 рублей, что на 41 процент выше, чем в прошлом году. В то же время россияне стали реже покупать такие товары: число приобретений уменьшилось на 28 процентов, тем не менее объем продаж показал рост на два процентных пункта.

Данные получены на основе анализа продажах с более чем 900 тысяч касс со всей России.

В середине апреля «Такском» подсчитала, что продажи спортивных товаров в России по сравнению с прошлым годом выросли на 53 процента. В среднем каждая покупка в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года обошлась россиянину в 4,4 тысячи рублей. Наибольшим спросом пользуются эластичные фитнес-ленты (на 45 процентов больше покупок), гири (плюс 44 процента) и коврики для занятий спортом (плюс 31 процент). Также было продано на 23 процента больше спортивных утяжелителей.