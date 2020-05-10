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С дочери Евгения Петросяна требуют в суде крупную сумму

С дочери Евгения Петросяна требуют в суде крупную сумму
Последнее время Евгений Петросян не общается с дочерью Викториной, потому что в конфликте с бывшей женой — Еленой Степаненко — та встала на ее сторону. Видимо, и финансово он наследницу не поддерживает, иначе как еще объяснить, что она попала под суд, не вернув крупную сумму партнеру по бизнесу.

Дочь Евгения Петросяна Викторина, которая вернулась в Россию во время дележки имущества отца, тоже стала участницей судебного процесса. Живя в Москве, женщина зарабатывает на жизнь производством программы для телеканала «Культура». Однако, помимо этого, она решила подработать еще и риелтором. Вот только часть денег, полученных от арендаторов недвижимости, почему-то не донесла до собственника квартиры.

После того как вопрос не удалось урегулировать мирным путем, тот подал на Викторину иск в суд. Между сторонами пару месяцев назад была проведена беседа, но из-за пандемии слушание вопроса уже несколько раз откладывалось. Ближайшее заседание назначено на 20 мая.

«С Викторины Петросянц (настоящая фамилия — прим. «СтарХита») требуют вернуть 337 тысяч рублей, — прокомментировали «СтарХиту» в Пресненском суде столицы. — Суть спора в том, что у нее с истцом был договор на право управлять и распоряжаться определенной жилплощадью с правом сдавать ее в аренду. Но средства, полученные от квартирантов, женщина владельцу апартаментов так и не передала».

Отметим, что в иске сделана ошибка в имени ответчицы — там она проходит как «Виталина», однако, указанный ИНН полностью совпадает с ИП Петросянц Викторина Евгеньевна. 

Звездный отец прекратил общение с Викториной после того, как в споре по разделу имущества она заняла сторону мачехи — Елены Степаненко. Для Петросяна такой поворот стал полной неожиданностью. По одной из версий, взрослая наследница юмориста не простила ему роман и брак с помощницей Татьяной Брухуновой. А по другой, больше всего Викторину интересует наследство Евгения Вагановича. И она, помогая Елене Григорьевне, таким образом хочет сберечь его коллекции картин и антиквариата от третьих лиц — то бишь молодой супруги.

Тем более у Степаненко детей нет, Викторина ей как родная — логично, что в завещании ее имя будет в первых строчках. А вот у Петросяна и Брухуновой, как писал «СтарХит», недавно появился совместный ребенок, тоже в будущем претендент на многомилионное состояние юмориста.

Фото: архив пресс-службы, Facebook.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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