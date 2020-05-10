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Сайты проекта "Бессмертный полк" подверглись атакам зарубежных хакеров

Сайты проекта "Бессмертный полк" подверглись атакам зарубежных хакеров

В День Победы сайты проекта "Бессмертный полк", а также движения "Волонтеры Победы" неоднократно подвергались атакам хакеров. Об этом сообщается на официальном сайте движения.

В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены, при этом трансляцию посмотрело уже более 7,5 млн человек.

"Непосредственно 9 мая с 6 часов до 9 часов утра по московскому времени злоумышленники пытались сорвать трансляцию шествия. Было произведено свыше 9 млн. запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Пик атаки был зафиксирован в 7.50 утра. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера – сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось пресечь эту атаку и оперативно восстановить работу сайта, а также определить, кто пытался помешать онлайн-шествию. Для атаки использовалось 646 уникальных IP адресов. 

"64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% - на территории Северной Америки, 3% - в Азии", - отмечают эксперты. В 11 утра произошла еще одна мощная атака, но также была успешно отражена. 

"Организаторы делают все возможное для того, чтобы шествие "Бессмертного полка онлайн" прошло победным строем, и ничто не омрачило праздник, и выражают огромную благодарность разработчикам системы безопасности, способной отражать такие серьезные многократные удары", - сообщается на сайте проекта.

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По материалам: uposters.ru

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