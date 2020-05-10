Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: коллеги назвали причину

Анастасия Иванова

Повар 25-й украинской зимовки на антарктической станции «Академик Вернадский» 35-летний Василий Омелянович покончил жизнь самоубийством 8 мая, но сотрудники Национального антарктического научного центра Минобразования Украины придержали эту информацию и обнародовали ее только на следующий день — чтобы навестить родственников Василия в городе Малине Житомирской области и лично сообщить им о трагедии. Об этом «ФАКТАМ» рассказал по телефону директор Национального Антарктического научного центра Евгений Дикий.

Евгений Дикий

- Мы хотели, чтобы родственники узнали о случившемся не из средств массовой информации, а от нас, — пояснил он.

— Василий был женат?

— Нет, в браке он никогда не состоял, детей не имеет. У него остались родители и старший брат. В свою очередь у брата есть жена и дети.

— В своем посте в «Фейсбуке» вы написали, что самоубийство Омеляновича не имеет отношения к его работе, а связано с сугубо личными обстоятельствами. О чем идет речь?

— Поскольку обстоятельства личного характера, то, думаю, я не вправе их раскрывать. Повторю, что с работой и экспедицией это не связано.

— Каким Василий был человеком по характеру?

— Уравновешенным, рассудительным. Никто и предположить не мог, что он может наложить на себя руки.

— Родители получат страховку за смерть сына?

— Все наши полярники застрахованы. Другое дело, что страховые компании зачастую очень не однозначно относятся к случаям, связанным с самоубийствами, и могут не признавать их страховыми. Но мы будем решать вопрос, чтобы родители все же получили компенсацию.

— Знаю, что нынешняя зимовка для Василия была пятой по счету. Чем он занимался в промежутках между участием в экспедициях?

— Последние полгода он работал у нас в антарктическом центре — занимался вопросами закупок всего необходимого для предстоявшей зимовки.

Василий - среди коллег по зимовке (крайний слева)

— Решили, кого направите на «Академик Вернадский» вместо Василия?

— Проблема не в кандидатуре нового повара, а в том, как его доставить на станцию. Ведь в Антарктиде уже поздняя осень. Поэтому подступы к континенту сковало льдом. Судоходство там остановлено до следующего теплого сезона. Кроме того по всему миру сейчас карантин. Нам и МИД Украины стоило больших усилий, чтобы добиться разрешений на проезд из Киева в Аргентину полярников 25-й зимовки. Напомню, что в Чили они пробыли 2 недели на обсервации и только после этого им разрешили сесть на корабль, чтобы отправиться в Антарктиду. Получается две проблемы: проезд нового кока до Чили или Аргентины, и фактическая невозможность добраться оттуда до станции «Академик Вернадский».

Вообще-то в антарктических водах еще ходят два ледокола — американский и британский. Но ради нашего повара они не будут менять свои планы. А вот тело Василия Омеляновича, надеемся, один из этих ледоколов сможет доставить на «большую землю».

— Как я понимаю, полярники 24-й экспедиции еще находятся в Чили. Возможно, ее повар согласится вернуться на ледоколе на станцию и отзимовать еще один год?

— Вряд ли. Ему нужно вернуться домой.

— Сейчас полярники на станции готовят по очереди?

— Да. И это для них является существенной дополнительной нагрузкой. Им нужно выполнять свою основную работу, участвовать в расчистке снега, дежурствах по станции, в ее уборке. А тут еще и кухня. Да и в психологическом плане для многих, вероятно, не просто становиться у плиты, зная, что кок добровольно ушел из жизни. Кроме того, далеко не каждый умеет готовить. И это тоже неизбежно создаст проблемы. Но деваться некуда — раньше января следующего года мы вряд ли сможем прислать на станцию профессионального повара.

— Там есть, где хранить тело Василия?

— Да. Нашли место, с постоянной минусовой температурой, которая обеспечит сохранность тела.

Станция "Академик Вернадский"

Кстати, в 2014 году после возвращения из очередной антарктической экспедиции несколько ее участников рассказали о жизни на зимовке, среди них — и Василий Омелянович. Мы его тогда спросили, что он готовил на главный праздник полярников Мидвинтер (середина зимы).

— Я приготовил 12 мясных блюд, несколько салатов и торт, — ответил он. — Из алкогольных напитков было только вино. В этот вечер все должны явиться к ужину нарядно одетыми. Кто-то надел галстук, кто-то бабочку, а я — вышиванку.

— Это правда, что работа кока на зимовке самая трудоемкая?

— Не из легких — попробуй накормить 12 здоровых мужиков. Правда, завтрак каждый для себя делал самостоятельно. Дежурный выставляет молоко (из порошка), чай, кофе, домашний хлеб (на станции есть хлебопечка), варенье — и ты берешь, что тебе нравится. На обед и ужин уже я готовил горячие блюда, салаты. Раз в неделю мне был положен выходной. В этот день к плите становился кто-либо из команды.

Есть работа, которую под моим руководством выполняют все участники экспедиции, — обработка овощей. Дело в том, что месяца через два после начала зимовки они начинают портиться. На станции стоит длинный стол, становимся к нему и шинкуем капусту, натираем свеклу и морковь, чистим и моем чеснок. Потом все это консервируем или замораживаем.

— Как налажен быт на станции?

— Живем в кубриках по два человека. Душ, умывальники и туалет расположены в конце коридора. Для научных сотрудников оснащены рабочие комнаты. Есть отлично оборудованный спортзал, богатые библиотека и фильмотека. Пока нет возможности смотреть телевизор. Имеется стиральная машина, однако ради экономии воды ее включают примерно раз в десять дней. Каждую пятницу проводим генеральную уборку.

Все с удовольствием путешествуют, когда появляется такая возможность. Летом биологи отправляются на лодках на соседние острова изучать живность, я ездил с ними. Это превосходный отдых, позволяющий вырваться из повседневной рутины.

Напомним, ранее стало известно о самоубийстве украинца, вернувшегося из Польши, и помещенного в обсервацию в Тернополе.

Фото НАНЦ

