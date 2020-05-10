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Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой

Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой

Вчера в преддверии Дня матери, который в США, Австралии, Японии и большинстве стран Европы отмечается во второе воскресенье мая, в эфир вышел новый эпизод шоу Джады Пинкетт-Смит, ее матери Эдриэнн Бенфилд-Джонс и дочери Уиллоу Red Table Talk. Главной героиней выпуска стала мать двоих детей и старшая медсестра Эйприл Буэнкамино, которая работает в отделении с COVID-положительными больными.

По видеосвязи Эйприл рассказала, что недавно Сандра Баллок оказала их больнице необходимую помощь, — актриса закупила 6 000 защитных масок и сама доставила их в медучреждение. После того, как Буэнкамино завершила свой рассказ, к разговору неожиданно для нее присоединилась сама Баллок. Сандра захотела лично поблагодарить медработницу и ее коллег за то, что они каждый день рискуют своим здоровьем ради спасения жизни других.


Сандра БаллокЭйприл, спасибо тебе! Я постараюсь сказать это без слез... Спасибо тебе и твоим коллегам за все, что вы делаете. Пока мы со своими семьями сидим дома, вы делаете очень тяжелую работу. Не проходит и дня без того, чтобы мы в своих молитвах не посылали вам свою любовь, признательность и благодарность. Я знаю, что ты как мама двоих детей боишься точно так же, как и все мы. Поэтому я преклоняюсь перед тем, что ты все равно продолжаешь хорошо выполнять свою работу,

— обратилась Сандра Баллок к медсестре.

Актриса также рассказала, что доставляла маски в больницу вместе со своими детьми, 10-летним Луи и восьмилетней Лайлой. Сандра взяла сына и дочь с собой, чтобы они могли собственными глазами увидеть людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и понять, насколько тяжело им приходится.


Джада Пинкетт-Смит, Сандра Баллок с дочерью Лайлой, Эдриэнн Бенфилд-Джонс и Эйприл Буэнкамино

В какой-то момент в кадре вместе с Баллок появилась ее дочь Лайла. Ведущие и главная героиня эпизода были удивлены этому сюрпризу, ведь Сандра крайне редко появляется на публике вместе с детьми и старается максимально ограждать их от внимания журналистов. Лайла поприветствовала всех участников онлайн-шоу и выразила отдельную благодарность старшей медсестре Эйприл.

Здравствуйте, дамы! Спасибо тебе, Эйприл, за все, что делаешь для нас!

— сказала девочка.


Сандра Баллок с дочерью Лайлой

Напомним, что у Сандры Баллок двое приемных детей. В 2010 году актриса усыновила мальчика Луи Бардо. В процессе усыновления малыша Сандра узнала о неверности мужа, телеведущего Джесси Джеймса, после чего рассталась с ним и усыновила Луи самостоятельно. В 2015 году звезда удочерила малышку Лайлу (на тот момент девочке было 3 года). В тот период Сандра уже состояла в отношениях с Брайаном Рэндаллом, с которым она счастлива по сей день.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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