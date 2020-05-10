Сирийские алькаидовцы осуществили «самую жестокую атаку» в Идлибе

Алексей Вольцев

В результате столкновений сегодня утром, 10 мая, на северо-западе Сирии между правительственными силами и боевиками-исламистами погибло 22 человека, что является самым высоким показателем потерь с обеих сторон с момента установления режима прекращения 6 марта. Как сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на данные базирующейся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), в воскресенье перед рассветом боевики группировки «Хурас ад-Дин», считающейся сирийским филиалом террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), совершили нападение на проправительственных бойцов в районе Сахль эль-Габ (провинция Хама), убив 15 человек.

Согласно местным источникам SOHR, сирийские алькаидовцы понесли семь боевых потерь.

«Это самое большое число погибших проправительственных бойцов и боевиков с момента вступления в силу перемирия, — отметили в .SOHR. — До этого фиксировались лишь эпизодические вооружённые стычки и взаимные обстрелы между обеими сторонами, но это самая жестокая атака».

Сирийские государственные СМИ пока воздерживаются от представления подробностей сегодняшнего боестолкновения в Идлибской зоне деэскалации (регион Большой Идлиб, включающий провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия).

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.