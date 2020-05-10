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Сюрпризы и игры на свежем воздухе – Брэд Питт готовится ко дню рождения дочери Шайло

Сюрпризы и игры на свежем воздухе – Брэд Питт готовится ко дню рождения дочери Шайло
27 мая Шайло исполнится 14 лет. Брэд Питт надеется, что дочь отметит день рождения у него дома. Актер уже разработал план праздника и придумал различные конкурсы.

Сперва Шайло устроит праздник в доме матери, 44-летней Анджелины Джоли, а позже отправится к отцу. 56-летний Брэт Питт надеется, что ничего не сможет помешать их планам, ведь он уже придумал, как они порезвятся на свежем воздухе. «Брэд планирует организовать много веселых и забавных вещей в своем особняке. Будет масса разных сюрпризов», — сообщил источник, приближенный к Питту.

По словам инсайдера, 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс должны присоединиться к мероприятию. «Он был бы рад, если бы все дети пришли на вечеринку», — добавил аноним.

К слову, родители Питта уже прислали подарки для внучки. А братья и сестры Шайло приготовят для нее особый торт.

Напомним, что после скандального развода Джоли и Питт не желали пересекаться друг с другом без крайней необходимости. Однако во время пандемии коронавируса бывшие супруги смогли найти общий язык и наладили общение. Более того стали принимать решения, учитывая желания друг друга. «Их отношения сейчас гораздо лучше, чем были: они теплее и душевнее. И Анджелина, и Брэд идут на компромисс куда легче, нежели раньше», — рассказал инсайдер.

Благодаря карантину Питт сблизился и с Дженнифер Энистон. Известно, что Брэд часто созванивается с экс-женой. Шайло также подружилась со звездой «Друзей» — между девочкой и актрисой сложились доверительные отношения. 

Фото: Getty Images

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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