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СМИ узнали о переживаниях Трампа из-за новой вспышки COVID перед выборами

СМИ узнали о переживаниях Трампа из-за новой вспышки COVID перед выборами
Американский президент Дональд Трамп раздосадован тем, что вспышка коронавируса осенью может помешать его переизбранию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные источников газеты Washington Post.

Так, со слов советников лидера США, Трамп сейчас "хмурый и потрясенный" своей снижающейся популярностью.

"В личных беседах он пытался понять, как его судьба резко изменилась: от веры в то, что он на пути к переизбранию, до осознания, что он проигрывает вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену практически во всех опросах, включая внутренние опросы его штаба", – отмечается в статье издания.


сообщало, что Трамп припомнил молчание Буша в истории с импичментом.
# Политика
По материалам: ria.ru

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