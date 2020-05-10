Стало известно, как Брэд Питт готовится ко дню рождения дочери Шайло

Вадим Карасев

27 мая одной из дочерей 56-летнего Брэда Питта и 44-летней Анджелины Джоли Шайло исполнится 14 лет. Как сообщает издание Us Weekly, голливудский актер очень надеется, что дочь вместе со своими братьями и сестрами, 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой и 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом, отметит праздник у него дома. В результате развода Питт и Джоли договорились о совместной опеке над детьми и теперь воспитывают их сообща — дети четы иногда остаются дома у актера.

Шайло устроит отдельный праздник в доме своей матери, но Брэд будет очень польщен, если дети приедут на вечеринку и к нему. Он планирует организовать настоящее веселье в своем доме с играми на свежем воздухе и различными сюрпризами. Как пишет издание, подарки для внучки уже прислали родители Брэда — Билл и Джейн Питт, а братья и сестры Шайло готовят для нее особый торт.





Брэд Питт с сыном Паксом, дочерью Шайло и сыном Мэддоксом

Свой предыдущий день рождения Шайло отпраздновала в комнате для интерактивных игр.

Все дети Джоли, а также их друзья присутствовали на вечеринке по случаю дня рождения Шайло, на которой они участвовали в квестах, ели приготовленные на заказ праздничные торты и наблюдали за выступлениями фокусника. Все были в хорошем настроении,

— рассказал инсайдер.

А другой добавил, что специально для вечеринки заведение было закрыто на четыре часа для посторонних.





Анджелина Джоли с дочерью Шайло

Возражать против того, чтобы Шайло отметила день рождения и с отцом, ее мать Анджелина Джоли вряд ли будет. По сообщениям инсайдеров из окружения звезды, сейчас их с Питтом отношения едва ли не напоминают дружеские (а развод супругов, напомним, был более чем скандальным): несмотря на карантин, младшие дети пары часто ездят к своему отцу в гости — Питт и Джоли живут рядом, так что это не проблема. А вот старшие сыновья Анджелины и Брэда, Мэддокс и Пакс, с отцом не видятся — с первым актер, видимо, до сих пор так и не наладил отношения после их давнего конфликта, а вот почему второй отказывается от визитов к отцу, неизвестно.



