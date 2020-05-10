Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы

Вадим Карасев

Студенты кафедры звукорежиссуры ВГИКа приняли участие в онлайн-праздновании Дня Победы, записав клип на песню Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон".

Оригинал композиции написан к фильму Андрея Смирнова "Белорусский вокзал".



Ранее Ruposters писал о стартовавшей в России акции "Песня на балконе", в рамках которой каждый желающий может выйти на балкон и громко спеть любимую песню военных лет.

