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Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы

Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы

Студенты кафедры звукорежиссуры ВГИКа приняли участие в онлайн-праздновании Дня Победы, записав клип на песню Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон".

Оригинал композиции написан к фильму Андрея Смирнова "Белорусский вокзал".

Ранее Ruposters писал о стартовавшей в России акции "Песня на балконе", в рамках которой каждый желающий может выйти на балкон и громко спеть любимую песню военных лет.

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По материалам: uposters.ru

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