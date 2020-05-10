Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Вадим Карасев

Расклады карт Таро могут не только предупредить об опасности, но и указать верный путь, ведущий к процветанию. Всем Знакам Зодиака старшие Арканы помогут узнать о том, что произойдет на неделе с 11 по 17 мая, чтобы они могли подготовиться к грядущим событиям и привлечь счастье.

Таро-прогнозы славятся своей точностью, и многие используют расклады старших Арканов для того, чтобы заглянуть в будущее и получить ценные советы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с очередным прогнозом, чтобы грядущая неделя стала временем новых свершений и побед и чтобы в ней не осталось места досадным промахам и ошибкам.

Овен





Начало недели по карте «Башня» будет для Овнов ответственным. Аркан указывает на важность пересмотра приоритетов и отказа от устаревших идей. Освободив место для нового, Овны смогут продолжить развитие и привлечь в жизнь важные перемены.

Карта «Дьявол» в раскладе — предупреждение об искушениях. Овны смогут обойти ловушки судьбы, если будут бдительны и не станут поддаваться на провокации. Совет карты — не искать легкой наживы, за которую впоследствии придется расплачиваться.

Аркан «Звезда» говорит Овнам о том, что все испытания пройдены успешно и впереди их ждет удача. По этому Аркану путь к цели проходит без препятствий, если не отклоняться от выбранного маршрута и не отказываться от задуманного.

Телец





Аркан «Солнце» говорит об отличном начале недели, когда Тельцы смогут приниматься за дела без опасения. Совет карты — наслаждаться каждым днем и не откладывать новых свершений, пока время благоприятно и удача находится на их стороне.

Карта «Влюбленные» говорит о важном выборе, который поможет Тельцам привлечь успех в деловой среде или личной жизни. По этой карте медлить нельзя, как и спешить: взвешенные самостоятельные решения приведут к успехам.

По карте «Дьявол» Тельцам в выходные дни нельзя терять бдительности. Не исключено, что на пути окажутся мошенники или недоброжелатели, общение с которыми вряд ли приведет к чему-то хорошему.

Близнецы





По карте «Умеренность» Близнецам не стоит начинать майскую неделю с опрометчивых поступков. Совет Аркана — приниматься за дела обдуманно и не торопиться, чтобы исключить ошибки, которые сильно затруднят восхождение к успеху.

Аркан «Императрица» призывает Близнецов к ответственности и вниманию к деталям. По этой карте успех придет в свое время, а сейчас Близнецам важно сосредоточиться на ближайших делах, чтобы выполнить их в срок и получить достойное вознаграждение.

Согласно карте «Солнце», Близнецов ждут выходные, полные позитивных новостей. Аркан говорит о счастливом периоде жизни, когда исполняются заветные мечты, а также появляется возможность быстро привлечь в жизнь необходимые перемены.

Рак





Карта «Солнце» указывает Ракам на отличное начало недели. По этому Аркану получится воплотить в жизнь не только смелые идеи, но и привлечь материальное благополучие. Ракам важно лишь не упустить счастливого случая.

По карте «Иерофант» середину недели Ракам стоит посвятить осознанной работе, правильно расставив приоритеты. Аркан говорит об удачном времени, когда любые дела будут выполняться легче, а значит, нужно выбирать те, что в обычное время даются с трудом.

Аркан «Правосудие» в раскладе означает, что конец недели будет ответственным. Карта сообщает о том, что честность и непредвзятое мнение помогут Ракам справиться с трудностями и не навлечь на себя гнев со стороны окружения.

Лев





Аркан «Мир» указывает Львам на гармоничное начало недели, когда любые спорные вопросы разрешаются мирным путем. Совет карты — грамотно распределить время, чтобы в начале недели задать необходимый ритм и выполнить все в срок.

Карта «Дурак» призывает львов к бдительности. В середине недели Львам может показаться, что дела могут идти без их участия, и поддаться этой иллюзии будет опасно. Умение перебороть себя и не отказываться от ответственности убережет от промахов.

Аркан «Башня» символизирует крах надежд, однако Львам не стоит паниковать. Согласно ему, из жизни уходят устаревшие идеи и планы, освобождая место актуальным задачам. Львам остается только закрыть двери прошлого, чтобы не лишать себя позитивных перемен.

Дева





Аркан «Повешенный» сообщает Девам о том, что в начале недели дела вряд ли получится выполнить без работы над ошибками. Временное замедление говорит о том, что Девы выбрали неверную тактику, и ее нужно пересмотреть, чтобы исключить неприятности в дальнейшем и срывы сроков выполнения важной работы.

«Сила» в раскладе — карта настойчивости и успехов. По ней Девы смогут преуспеть в любой отрасли, если не побоятся ответственности и принятия самостоятельных решений.

Аркан «Луна» указывает на проблемы в конце недели. По этой карте Девам нужно опасаться недоброжелателей, которые могут навредить не только словом, но и действием. Совет карты — не делиться планами, чтобы никто не смог их нарушить.

Весы





По карте «Дурак» Весам нужно начать неделю с внимательного подхода к работе. Невнимательность и желание переложить ответственность на третьих лиц не позволит привлечь в жизнь позитивные перемены и лишь замедлит восхождение к успеху.

Согласно Аркану «Императрица», Весам важно обращать внимание на свои чувства и не идти наперекор интуиции. Внутренний голос поможет выбрать верную дорогу, которая приведет к новым достижениям.

Карта «Солнце» говорит о прекрасном завершении майской недели. По этому Аркану Весы смогут достичь желанной цели, а также получить позитивные новости, отметить очередной успех и разделить радость с близкими.

Скорпион





Аркан «Влюбленные» призывает Скорпионов к ответственности. В начале недели им предстоит сделать важный выбор и первый шаг навстречу желаемому будущему. Совет карты — принимать мудрые решения, согласовывая действия с доводами разума.

Карта «Маг» символизирует настойчивость, оптимизм и возможность занять лидерскую позицию. По этому Аркану Скорпионы смогут преуспеть в деловой среде, если не испугаются ответственности и будут честны перед собой и окружением.

По карте «Звезда» Скорпионов ждет позитивное завершение недели. Аркан говорит о том, что мечты обязательно сбудутся, если верить и не останавливаться на половине пути к желанной цели.

Стрелец





Карта «Луна» открывает неделю, и по ней Стрельцам важно прислушаться к своей интуиции. Она поможет обойти ловушки и препятствия стороной, а также уберечься от нежелательного влияния со стороны недоброжелателей.

Аркан «Императрица» сулит рост и развитие, а также удачный исход выполняемых дел. Совет карты — не торопить время, чтобы исключить досадные ошибки или промахи, из-за которых придется тратить силы.

Карта «Суд» указывает Стрельцам на возможность отстоять свое честное имя, а также поставить точку в спорном вопросе и избавиться от влияния манипуляторов. Аркан советует поступать честно, чтобы в будущем не пожинать горьких плодов своих ошибок.

Козерог





Аркан «Мир» говорит об удачном начале недели, когда Козероги смогут найти свое место под солнцем, восстановить мир и гармонию в семейных отношениях, а также получить долгожданное вознаграждение.

В середине недели по карте «Сила» Козероги смогут выйти из любой сложной ситуации победителями. Аркан призывает к ответственности и отваге, которые помогут не допустить досадных промахов.

Конец недели принесет Козерогам позитив. Карта «Солнце» говорит о том, что в жизнь ворвутся перемены, которые помогут преобразить ее к лучшему.

Водолей





По карте «Смерть» в начале недели Водолеям предстоит пересмотреть свои планы, чтобы отказаться от всего, что устарело. Аркан говорит о том, что тратить время впустую не имеет смысла и настала пора что-то поменять, чтобы достичь новых успехов.

Аркан «Император» говорит о мудрости и ответственности. По нему Водолеи смогут не только занять руководящую должность, но и наладить взаимоотношения как в коллективе, так и в семье. Совет карты — править мудро, чтобы завоевать авторитет и почет.

Карта «Дурак» говорит о том, что внимательность поможет Водолеям справиться с любыми трудностями и не допустить промахов, которые в будущем будут отнимать драгоценное время. По этому Аркану важно самим отвечать за каждое действие.

Рыбы





Карта «Правосудие» призывает Рыб ответственно относиться к словам и поступкам. Каждое действие найдет отражение в будущем, и в случае, если Рыбы пойдет неправильным путем, им предстоит провести работу над ошибками.

Карта «Императрица» сулит Рыбам спокойную середину недели. По этому Аркану в жизни Рыб будут происходить перемены, и для того, чтобы они были к лучшему, стоит прислушаться к интуиции, чтобы не допустить промахов.

Аркан «Луна» говорит о смятении, из-за которого Рыбы могут упустить перспективные возможности. Совет карты — обходить стороной недоброжелателей и укреплять биополе, чтобы никто не мог навредить ни словом, ни действием.