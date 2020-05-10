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Татьяна Васильева пошла на поправку

Татьяна Васильева пошла на поправку
В начале мая актриса стала испытывать проблемы со здоровьем. Сначала Васильева пыталась самостоятельно лечиться, но быстро поняла, что ей требуется квалифицированная медицинская помощь, ведь все симптомы говорили о коронавирусе.

К счастью, тест на COVID-19 у 73-летней Татьяны Васильевой оказался отрицательным. Однако состояние артистки до сих пор требует пристального контроля и лечения, ведь у нее развилась двусторонняя пневмония. Сейчас Татьяна Григорьевна находится дома. По словам звезды советского кино, ей становится значительно лучше. 

«Температура спала, да, иду на поправку. Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все пройдет скоро», — поделилась Васильева. 

Актриса отметила, что для подтверждения результата анализа, планирует сдать еще один тест на коронавирус, как только медики сочтут это необходимым. «Мне никто не предлагал, я жду. Не знаю, от кого должна исходить инициатива на этот счет, мне звонить некуда. Я еще не знаю, как врачи со мной поступят», — добавила Татьяна Григорьевна.

Напомним, что о болезни артистки сообщила ее давняя подруга Дана Борисова. Телеведущая подняла настоящую шумиху в Сети своим заявлением. «У нее поднялась температура, начался сильный кашель. Сейчас дело Тани взято под контроль министерства здравоохранения — ее забрали и везут в хорошую больницу», — написала Дана. 

Сама же Васильева решила отказаться от госпитализации. Актриса прошла все необходимые процедуры, включая компьютерную томографию легких и получила наставления докторов. После этого Татьяна Григорьевна отправилась домой, следовать их предписаниям. «На утро мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких несильные, поэтому я могу лечиться дома», — уверяла обеспокоенных поклонников звезда. 

Васильева призналась, что увиденное ею положение дел в больнице ее серьезно потрясло. Актриса призвала публику быть бдительными и попросила следовать все мерам, введенным государством, чтобы избежать активного распространения вируса.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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