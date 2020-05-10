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Tesla возобновит работу завода в США вопреки запрету властей

Tesla возобновит работу завода в США вопреки запрету властейФото: Nathan Frandino / Reuters

Tesla возобновит работу главного завода в США вопреки запрету администрации округа. Речь идет о фабрике во Фримонте, штат Калифорния, на которой собираются электромобили. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания начала процесс возобновления деятельности, основываясь на «рекомендациях губернатора Калифорнии, подкрепленных наукой и достоверными данными сферы здравоохранения». Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что федеральное правительство и власти штатов относят производителей автомобилей к объектам жизнеобеспечения населения.

9 мая глава Tesla Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто (штат Калифорния) из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы ее завода во Фримонте. До этого администрация округа Аламида, к которому относится город Фримонт, выступила против возобновления работы, несмотря на попытки компании вести диалог. Руководство Tesla подало в суд.

7 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом анонсировал, что ряд предприятий смогут вернуться к производству с 8 мая.

Маск согласился временно закрыть самый главный завод компании в США 20 марта. Спустя месяц он призвал власти США отменить карантин в стране. «Верните людям их свободу!» — написал предприниматель. Он утверждал, что считает ажиотаж вокруг вируса излишним. По его мнению, паника оказывается куда более вредной, чем ущерб от распространения вируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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